Вашингтон, , 22:11 — REGNUM Суд США обязал Valve выплатить $4 млн в качестве компенсации по иску компании Ironburg Inventions. Об этом 3 февраля сообщил портал Game Rant.

Юрист Valve настаивал на том, что компания не нарушала патентных прав и прав на интеллектуальныю собственность. Он заявил, что функции контроллера Steam не соответствовали тому, что описывала в патенте Ironburg. Представитель разработчика предложил присяжным самостоятельно удостоверится в этом, подержав в руках геймпад Steam.

Однако члены патентного жюри, получившие контроллеры по почте, в итоге встали на сторону Ironburg и заявили, что Valve сознательно нарушила её права.

Для справки: речь идёт о патенте на кнопки, расположенные на нижней части геймпада. Microsoft, как и Valve, использовала это решение в контроллерах Xbox Elite, поступивших в продажу в 2015 году. Однако IT-гигант заключил лицензионное соглашение с Ironburg Inventions, а Valve не стала это делать, несмотря на то, что обладатель патента предупредил компанию о том, что эта функция уже запатентована.

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