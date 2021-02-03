Токио, , 21:53 — REGNUM Sony выпустила обновление системного ПО консоли PlayStation 5. Об этом 3 февраля сообщил портал Comicbook.

Издание отметило, что обновление 20.02−02.50.00 принесло в прошивку изменение, которое должно особо порадовать геймеров. Речь идёт об исправлении ошибки, при которой на PlayStation 5 случайно устанавливалась версия игры для PlayStation 4.

Напомним, ошибка проявлялась в том случае, если владельцы PS5 вставляли в привод диск с игрой, которая ранее уже была обновлена до версии с улучшенной графикой для новой консоли. Некоторые геймеры не сразу понимали, что имеют дело с вариантом игры для PS4.

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