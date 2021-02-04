Москва, , 00:21 — REGNUM Штрафы на общую сумму 2,2 млн рублей, которые были собраны с российских СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки, вызвали бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 3 февраля в социальной сети Facebook.

«Проще сразу Госдеп оштрафовать на сумму их ежегодного финансирования из общеамериканского корыта», — считает Lion C.

Многие пользователи положительно оценили работу по штрафованию таких представителей СМИ. Люди уверены, фирмы, которые финансируются из-за рубежа и критикуют внутренние дела в России обязаны предупреждать граждан о своей сути.

«Правильно сделали!», — поделился своим мнением Фарзин Д.

Некоторые комментаторы предложили штрафовать СМИ-иноагентов заранее. Люди уверены, что данные журналисты продолжат нарушать предписание, ведь они бояться обозначить источник своего финансирования.

«Так надо каждый день штрафы выписывать. Деньги же Госдепа всё равно», — написал пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Ряд людей отметил, что слишком долго представители подобных СМИ оставались безнаказанными. Граждане уверены, что штрафовать их необходимо уже давно.

«Наконец-то зашевелились. Почему столько времени прошло, очухались только сейчас», — пишет Дрон М.

Напомним, 2 февраля суд оштрафовал на два миллиона двести тысяч рублей СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки в России.