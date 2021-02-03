Белград, , 21:22 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 11 960 проведённых ПЦР-тестов, выявили 1932 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 15 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 153 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 3 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 400 837, а количество смертельных случаев выросло до 4071 человека.

После полуночи с 3 по 4 февраля больше не потребуется проведение ПЦР-теста для въезда в Сербию граждан Венгрии. Правила въезда в Венгрию из Сербии остаются прежними — без теста ПЦР-теста допускается въезд не далее 30 километров от пограничной линии и прибывание в стране не более 24 часов.