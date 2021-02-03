Москва, , 20:59 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена для применения в Европейском союзе в марте текущего года. Об этом 3 февраля сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1»

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По его словам, РФПИ уже подал необходимые документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию (EMA), являющуюся регулирующим органом Евросоюза.

«Процесс рассмотрения, я думаю, может занять февраль, может начало марта, но на такое одобрение мы подали», — сказал он.

Напомним, в конце января в РФПИ сообщали, что после завершения основной части массовой вакцинации в России фонд будет готов предоставить Евросоюзу до 100 миллионов доз вакцины «Спутник V» ориентировочно в II квартале 2021 года.