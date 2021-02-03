Пекин, , 20:57 — REGNUM Министерством образования КНР выпущен специальный циркуляр, посвященный вопросам безопасности школ, детских садов и других образовательных учреждений. Об этом 3 февраля сообщает Синьхуа, подчеркивая, что важнейшей мерой профилактики насилия в отношении детей является строгий запрет несанкционированного доступа на территорию вузов и школ, а также попадания на нее взрывчатых веществ и опасных предметов.

Документ требует от местных органов власти и правопорядка устранить скрытые опасности в районах, прилегающим к учреждениям образования. Особое внимание уделяется наведению порядка в выполнении санитарных рекомендаций и норм, а также безопасности школьных автобусов. Упоминается о недопустимости школьных издевательств и распространения среди учащихся интернет-зависимости.