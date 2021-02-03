Ульяновск, , 20:52 — REGNUM Глава Ульяновска Сергей Панчин госпитализирован в Центральную городскую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

Главврач учреждения Илья Мидленко подтвердил эту информацию, отметив, что градоначальник попал в больницу с коронавирусом, сообщает издание 73online.ru. На лечении мэр находится уже несколько дней.

В настоящее время обязанности главы города исполняет первый заместитель мэра Сергей Мишин.

Читайте также: Мэр Ульяновска ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса у супруги

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января Панчин сообщил, что ушёл на самоизоляциюиз-за выявления у супруги заражения новой коронавирусной инфекцией.

Отметим, в декабре 2020 года коронавирусом заразился губернатор Ульяновской области Сергея Морозова. После нескольких дней амбулаторного лечения, он был госпитализирован, а затем попал в реанимацию. В начале января Морозов сообщал, что «самое страшное позади», сейчас предстоит выполнять «ещё много предписаний, чтобы научиться заново нормально дышать».

Читайте также: Заболевший COVID-19 губернатор Ульяновской области учится «заново дышать»