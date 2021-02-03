Сараево, , 22:23 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа было подтверждено 367 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 8 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 3 февраля.

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Заражение было подтверждено у 268 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 82 жителей Республики Сербской. В округе Брчко выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 122 828 случая заражения коронавирусом и 4745 смертельных случаев.

Напомним, что раннее 2 февраля в Боснии и Герцеговине было подтверждено 262 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 13 смертельных случаев.