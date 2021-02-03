Подгорица, , 21:59 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 2050 проведённых ПЦР-тестов, выявили 642 новых случая коронавирусной инфекции, еще 7 человек скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 3 февраля.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 7 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 84 года, а самому младшему 59 лет.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 63 118, а количество скончавшихся составляет 825 человек с начала 2020 года.

Напомним, что раннее 2 февраля в Черногории было подтверждено 504 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 7 смертельных случаев.