Белград, , 20:14 — REGNUM Сербия рассчитывает наладить самостоятельное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили 3 февраля в пресс-службе президента Сербии Александра Вучича по итогам его телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

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"Президент Вучич заявил, что Сербия при содействии российских специалистов построит объекты и будет самостоятельно производить вакцину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы Вучич поблагодарил Путина за «поддержку в борьбе с коронавирусом и в особенности за поставку вакцины «Спутник V», которая поспособствовала тому, что Сербия лидирует по вакцинации населения».

Президент Сербии также попросил российского коллегу помочь со скорейшим обеспечением поставок в республику дополнительных партий препарата.

Напомним, ранее сегодня в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонного разговора обсудили проблему противодействия пандемии коронавируса «с акцентом на расширение сотрудничества в сфере вакцинации, включая дальнейшие поставки в Сербию российского препарата «Спутник V».

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