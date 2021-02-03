Загреб, , 21:42 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 7023 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 730 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 17 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 2 февраля.

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К аппаратам-ИВЛ подключено 99 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2926.

В Хорватии 233 637 человек заразились коронавирусом с начала пандемии 25 февраля 2020 года, а общее число скончавшихся составляет 5088.

Напомним, 2 февраля в Хорватии было подтверждено 287 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 17 смертельных случаев.