Сингапур, , 20:15 — REGNUM Всемирный экономический форум (ВЭФ), который должен пройти в Сингапуре, снова переносят из-за пандемии. Об этом 3 февраля сообщают организаторы форума.

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Новая дата назначена на 17 августа, сообщается на официальном сайте форума.

Изначально планировалось, что представители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты соберутся на ежегодной встрече ВЭФ в мае.

«Несмотря на то, что Всемирный экономический форум и власти Сингапура уверены в соблюдении всех мер безопасности и профилактики COVID-19, и что случаи заболевания коронавирусом в Сингапуре остаются на приемлемом уровне, внесенные изменения учитывают наличие международных проблем, связанных со сдерживанием пандемии», — говорится в пресс-релизе ВЭФ.

Отмечается, что решение о переносе является результатом нынешних ограничений на авиаперелеты, которые затрудняют планирование личных встреч в первой половине года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на прошлой неделе во время онлайн мероприятия в Давосе ВЭФ уверял, что встреча в Сингапуре состоится, как и планировалось, в мае.