Москва, , 19:15 — REGNUM Российское движение школьников (РДШ) в своем аккаунте социальной сети обратилось к известному телеведущему, актёру Ивану Урганту с предложением на один день попробовать себя в роли советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями в школах.

В ходе недавнего выпуска шоу «Вечерний Ургант» телеведущий прокомментировал новость о том, что в 2022 году во всех регионах России пройдет конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию. В нынешнем году конкурс состоится в десяти пилотных регионах. Ургант в свойственном формате своего шоу иронично рассказал об этой новости, сведя функции советников-воспитателей до примитивного общения с детьми по поводу модной музыки и трендов.

«В советники по воспитанию, я считаю, должны идти умные, внимательные, современные неравнодушные люди, с большим желанием работать с молодым поколением. А когда самый популярный телеведущий страны проявляет такое неравнодушие к нашей теме и желает попробовать себя в роли советника воспитателя, чтобы провести стрим и поговорить со школьниками о современных компьютерных играх, мы просто не можем стоять в стороне. Поэтому отвечаем на его горячее желание приглашением поучаствовать в нашем проекте. Иван, школьники России Вас очень ждут, скучно точно не будет», — отметила Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Напомним, что 22 января 2021 года на пресс-конференции в Москве был дан старт конкурсу «Навигаторы детства», участники которого будут претендовать на новые должности советников директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями в школах. Такие новые должности будут официально введены в штатное расписание общеобразовательных учреждений в пилотном варианте в 10 регионах России уже с 1 марта 2021 года. Конкурс реализует Российское движение школьников при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Партнерами РДШ в рамках реализации программы станут МДЦ «Артек», Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования и Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена. Очная часть программы обучения пройдет непосредственно в «Артеке», где в ходе занятий участники программы смогут узнать многие традиционные и современные форматы воспитательной деятельности детского лагеря, которые с успехом можно использовать в условиях школы.