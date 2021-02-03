Вологда, , 19:09 — REGNUM В правительстве Вологодской области опровергли информацию о том, что губернатор Олег Кувшинников сделал прививку от COVID-19, минуя общую очередь.

Глава региона записался на вакцинацию через областной портал госуслуг еще в середине января и ждал очереди на общих основаниях, 18 января Олег Кувшинников сообщил об этом своим подписчикам в социальных сетях, приложив скрин заполненной заявки в электронную очередь.

«Тот факт, что губернатора пригласили на прививку раньше, чем некоторых вологжан, записавшихся в первой половине января, не означает, что была нарушена очерёдность. Время вакцинации каждого конкретного жителя определяется согласно утверждённой системе маршрутизации, — уточнили в правительстве. — В области развёрнуто 42 прививочных пункта, вакцинация на которых ведётся параллельно. И здесь очень большое значение имеет их расположение, количество работающих специалистов, а также наличие конкретных объёмов доз препарата. Однако медики заверяют: на прививку будет приглашён каждый вологжанин, оставивший заявку в интернете или по телефону».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Вологодчины сделал прививку от COVID-19, о чем сообщил в соцсетях сегодня, 3 февраля. Подписчики главы региона поинтересовались у губернатора, каким образом ему удалось опередить в очереди на прививку тех, кто записался раньше него.