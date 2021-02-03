Кострома, , 18:40 — REGNUM Депутат Костромской областной думы Сергей Деменков, в чей округ входит дом № 98 по улице Ленина в Костроме, высказался о конфликте, возникшем между местными жителями и городской администрацией из-за застройки двора — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Двор

По его мнению, чиновникам и строителям необходимо искать альтернативный вариант застройки, при котором максимально были бы учтены вопросы комфорта людей. Также он отметил, что качество оповещения костромичей о слушаниях по поводу межевания территории, в ходе которой во дворе дома была сформирована зона жилой застройки, оставляет желать лучшего.

«Я сторонник компромисса. Говорить, что ни в коем случае в этом дворе ничего не должно быть построено, я не буду. Вместе с тем городской администрации и застройщику нужно искать альтернативные варианты, которые бы устроили людей. Полагаю, компания должна снизить этажность дома, чтобы люди не остались без солнечного света в квартирах, также компания может предложить другое размещение дома с тем, чтобы сделать парковку и выделить участок для детской площадки. При этом абсолютно вся территория должна быть благоустроена за счёт средств строительной компании. Что касается возмущения людей по поводу общественных слушаний о межевании, о которых они узнали в последний момент, — оно оправдано. С правовой точки зрения всё сделано правильно — людей оповещали через официальный вестник, сайты думы и администрации, все документы есть. Формально их уведомляли, но при этом информация до них не дошла. Очевидно, существующие способы оповещения не работают, и это серьезное упущение. Систему необходимо корректировать», — сказал в разговоре с корреспондентом информационного агентства депутат.

Напомним, ране жители дома № 98 по улице Ленина в Костроме заявили о намерении судиться с городской администрацией. Людей возмутило то, что летом 2019 года мэрия провела слушания по поводу межевания придомовой территории, не оповестив об этом жителей дома. Позднее костромичи узнали о планах чиновников отдать их двор под высотную застройку компании ООО «Стройнова». Люди не захотели видеть на месте двора «сплошной асфальт вместо зелени» и побоялись, что лишатся детской площадки и мест для сушки белья.

После того как конфликт получил огласку, горожан пригласили на встречу в администрацию. Первые переговоры состоялись во вторник 2 февраля, где им было предложено организовать места для парковки рядом с торцами дома и перенести детскую площадку на территорию, расположенную в непосредственной близости от оживленной автодороги. Такой вариант развития событий не устроил горожан, стороны не пришли к соглашению. На следующем этапе переговоров администрация планирует встретиться с представителями компании-застройщика. Разрешение на возведение дома компании ООО «Стройнова» мэрия ещё не выдала. ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации.

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