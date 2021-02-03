Нью-Йорк, США, , 20:13 — REGNUM Через шесть месяцев после пересадки лица и рук Джо Димео заново учится улыбаться, моргать и щипать.

У 22-летнего жителя Нью Джерси в прошлом августе была операция, через два года после того, как он получил ожоги третьей степени в автокатастрофе. Об этом 3 февраля пишет Associated Press.

«Я знал, что продвигаться нужно будет детскими шагами, — сказал Димео. — Необходимо набраться терпения и быть мотивированным. Еще нужно сохранять стойкость духа на протяжении всего пути».

Врачи сообщили, что проведенная в больнице Нью-Йоркского университета операция прошла успешно, но предупредили, что для того, чтобы сказать наверняка, понадобится больше времени.

Во всем мире было проведено лишь 18 операций по пересадке лица и 35 по пересадке рук, согласно данным United Network for Organ Sharing.

Однако одновременная пересадка лица и рук очень редкое явление. До этого такие операции проводились лишь дважды. Первая была проведена в 2009 году пациенту в Париже, умершему через месяц из-за осложнений. Двумя годами позже бостонские доктора провели операцию женщине, пострадавшей от нападения шимпанзе, но трансплантаты рук пришлось удалить уже через несколько дней.

В 2018 году Димео заснул за рулем автомобиля, когда возвращался с ночной смены в аптеке. Машина врезалась в столб, перевернулась и загорелась. Другой водитель, увидевший аварию, остановился и спас Димео.

Димео теперь предстоит всю жизнь принимать лекарства, чтобы не допустить отторжения трансплантатов, а также продолжать реабилитацию, чтобы научиться управлять новыми руками и лицом.