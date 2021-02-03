Челябинск, , 18:33 — REGNUM В Челябинске на площади Революции ледовый городок могут открыть уже 7 февраля. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

К этому дню предстоит разобрать главную горку объекта. Также демонтируют несколько скульптур.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января новогодний городок был временно закрыт. Причиной стало потепление. Чиновники обеспокоились, что сооружения могут подтаять и представлять угрозу для посетителей. Отметим, в начале 2020 года городок закрывали из-за потепления несколько раз.