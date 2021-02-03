Москва, , 18:29 — REGNUM За 2020 год в Москве услугами платных парковок воспользовались 55 млн раз, сообщили 3 февраля в пресс-службе департамента транспорта столицы.

По сравнению с итоговыми показателями 2019 года произошло снижение на 7%.

«Причины понятны — пандемия и период нерабочих дней весной прошлого года», — пояснили в пресс-службе.

По данным департамента, если прошлогодней весной услугами парковки пользовались в 2,2 раза реже обычного, то во втором полугодии спрос иногда превышал средние показатели.