Каспийск, Дагестан, , 23:32 — REGNUM Информация о том, что директор одной из школ в Каспийске попытался украсть продукты, предназначенные для питания младшеклассников, вызвала реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 3 февраля в социальной сети Facebook.

«Все сожалеть начинают, когда прижмут. А до этого и не подозревали, что что-то не так», — написал Алексей Г.

Многие пользователи оказались в шоке от такого вероятного циничного поступка. Граждане считают, что необходимо провести проверки по всем школьным учреждениям в России.

«Проверить надо все школы. Нет там горячего питания, нет овощей и фруктов. Одни каши на воде и хлеб», — пишет Нелли А.

Некоторые комментаторы ужаснулись тому, что если в школе можно встретиться с такими руководителями, то уровень цинизма в детских домах может просто зашкаливать.

«Интересно тогда, что твориться в детском доме? Государство проверяет? Сожалеет он, наверное, о том, что поймался, а вот, что детей обворовывал, нет. У таких совести нет. Как только поперёк горла не застревает?», — задаётся вопросом ZuzuSky S.

Нашлись и те, кто обратил внимание на то, что на видеозаписи, представленной РИА Новости, можно наблюдать, что тот самый директор, причастность к краже которого проверяется правоохранителями, разъезжает на дорогом внедорожнике.

«То есть, откуда у обычного директора школы Каспийска автомобиль за 7,5 миллиона — никого не волнует?», — обратил внимание Дмитрий П.

Напомним, 3 февраля РИА Новости опубликовало видеозапись с задержанием директора одной из школ в Каспийске, которого подозревают в краже продуктов питания, предназначенных для младшеклассников.