Подгорица, , 18:08 — REGNUM Депутаты правящей коалиции в парламенте Черногории предложили, чтобы со следующего учебного года каждый ученик начальной школы имел право на бесплатные учебники.

«Подробные условия, правила и порядок закупок и заключения контрактов, а также порядок реализации прав, указанных в пункте 1 настоящей статьи, определяются органом государственного управления, отвечающим за образование, с согласия правительства», — говорится в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в Закон о начальном образовании.

«Пункт 2 статьи 75 Конституции гласит, что начальное образование является обязательным и бесплатным. Установление того, что начальное образование является обязательным и бесплатным, подтверждает, что оно осуществляется не только в частных, но и в общественных интересах», — говорится в документе.

По предварительным подсчетам, государству бесплатные учебники для начальной школы обойдутся в 4 млн евро в год.