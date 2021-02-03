Подгорица, , 18:03 — REGNUM Хотя число граждан Черногории, которые готовы вакцинироваться от коронавируса, постоянно растет, однако все еще многих останавливают опасения, что вакцина прошла клинические испытания слишком быстро, и опасения по поводу возможных побочных эффектов.

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Согласно опросу, проведенному агентством Ipsos в Черногории, эти две причины указываются как главные среди тех, кто против вакцинации.

В агентстве подтведили, что аналогичная ситуация наблюдается и в других странах мира.

«Глобальное исследование Ipsos показывает, что в мире, а также в Черногории с каждым днем растет доверие к вакцинам, как и количество людей, желающих пройти вакцинацию, но и что колебания вызваны не только верой в многочисленные теории заговора. Отсутствие информации вызывает опасения, что они могут иметь непредвиденные последствия от новой вакцины, которая была разработана относительно быстро», — объясняет директор исследовательского агентства Ipsos в Черногории Владимир Райчевич.

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