Москва, , 17:52 — REGNUM В течение двух лет в Москве планируется обеспечить жильем всех обманутых дольщиков. Об этом 3 февраля сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

Чиновник подчеркнул, что в 2020 году в столице удалось решить проблему 2,9 тыс. обманутых дольщиков. Для этого в городе было построено 34 дома. В 2021 году этот показатель планируется увеличить до 58 домов, в которые заселят физических лиц, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков.

«Наша задача не только восстановить права уже пострадавших граждан, но и не допустить появления новых. Наша задача полностью решить в городе вопрос обманутых дольщиков в течение двух лет», — заявил Бочкарев.

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