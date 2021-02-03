Москва, , 17:43 — REGNUM Приговор блогеру Алексею Навальному не соответствует всем его нарушениям закона, считает профессор Финансового Университета при Правительстве России, политолог Олег Матвейчев.

«Важно подчеркнуть следующие акценты. Вчера в суде прозвучал не какой-то новый приговор, просто была изменена мера наказания Алексея Навального. Старый приговор, который был вынесен по делу «Ив Роше», не имеет никакого отношения к политике. Брат Алексея Навального, используя свое служебное положение в «Почте России», уговорил менеджеров «Ив Роше» заключать договор на стороннюю организацию. Была создана фирма — «прокладка», которая концентрировала на себе прибыль, и потом отмывала через другие организации. Где здесь политика? Никакой политики, просто мошеннические действия, хищение, которое нанесло ущерб «Ив Роше», — рассказал Олег Матвейчев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Понятно, что приговор за это должен был сразу стать для Алексея Навального приговором с реальным сроком, потому что к тому моменту у него уже был приговор с реальным сроком, по делу Кировлеса, за подобные хищения. Человека приговорили условно, но он тут же совершает точно такое же преступление, потому что в Кировлесе тоже была фирма-прокладка. Понятно, что он не исправился. Но он стал единственным в стране человеком с двумя с условными сроками — к нему проявили снисхождение. И он, наверное, должен был быть благодарен российскому правосудию за то, что он не в тюрьме. Причем снисхождение к нему проявили не за заслуги, а за недостатки. Скажу грубо: не тронь определенную субстанцию, она вонять не будет. Исходили именно из этого — чтобы не было вони, лучше его не трогать, пусть остается на условном сроке. Так вот эта субстанция, вместо того, чтобы понять, что его не трогают, чтобы оно не воняло, наоборот, вообразил себя неприкасаемым, сделал прямо противоположные выводы — не о том, что он эта самая субстанция, а о том, что он самый великий на земле, нектар и амброзия, пища богов. И что его никогда никто не тронет. И 60 раз он нарушил предписания ФСИН по поводу контроля за исполнением своего приговора, не отмечаясь в нужные сроки. И он доказывает, что он все-таки ходил отмечаться, но по другим дням, правда, непонятно к кому — там могло никого не быть, его там в другие дни никто не ждал. Но дело даже не в этом. Ведь Алексей Навальный в этот период посещал митинги, в том числе и несанкционированные, совершал другие административные нарушения. ломал аппаратуру, бросался микрофоном. И все время ощущал себя безнаказанным», — продолжил эксперт.

«И сейчас, когда он прилетал в Россию из Германии, где он давно уже вылечился, и неизвестно зачем еще долго там сидел, заявив, что ему плевать на требования ФСИН. И, более того, прилетая в Россию, он заявил, что никто его не посадит. Он был абсолютно уверен в том, что американские послы, американские СМИ немедленно потребуют от Владимира Путина, чтобы тот не смел задерживать Алексея Навального. Он думал, что миллионы людей выйдут его встречать, и встанут на его защиту. Но никто за него не вышел, никакие послы стран НАТО, которые сидели суде, в его защиту не выступили. Более того, вчера за девять часов нахождения в суде, он совершил еще несколько правонарушений. В частности, он проявил неоднократное неуважение к суду, он совершил клеверу, заявив, что Владимир Путин его отравил, а это прямая клевета — обвинение человека в уголовном преступлении, нигде и никем не доказанное. И еще продолжал при этом врать, рассказывая, что ЕСПЧ, якобы, признал, что в его деле «Ив Роше» была политическая подоплека. А ЕСПЧ ничего подобного не признавал, он не оценивает приговоры, тем более — политику. Но Алексей Навальный сказал, что с точки зрения ЕСПЧ были нарушены некие права Навального на защиту, и за это ему положена какая-то компенсация за нахождение под стражей, и тому подобное. Про политику ни слова, но он продолжает врать, и продолжает продвигать идею о том, что это была политическая история», — рассказал политолог.

«А сейчас Алексей Навальный получает то, что заслужил. Все юристы с этим абсолютно согласны. В нашей стране нет таких людей, которые имели бы 60 «административок» и предупреждений. И он сидит», — подчеркнул Олег Матвейчев.

«Но дело в том, что сейчас есть еще несколько уголовных дел, по которым он будет обвиняемым. Во-первых, о клевере на ветерана, не знаю, насколько это будет уголовное дело, или обойдутся гражданско-правовым судом.

«Есть тема вокруг Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом), во-первых, это мошенничество, когда людей ввели в заблуждение о том, что Навальный, якобы, будет кандидатом в президенты России. Хотя юридически он этого не мог — судимый человек у нас не может баллотироваться в президенты, и президентом, соответственно, тоже не может быть. Так что он наврал людям, и собирал под это донаты, независимо от того, на что он эти донаты потратил. Еще один состав преступления — хищение этих донатов. То есть, деньги, собранные под одним предлогом, были потрачены на 20 его поездок за границу, на покупки машин, аренды квартир, работу охранников, и прочие атрибуты роскошного образа жизни. И это очень много денег, например, помощник Навального Леонид Волков вообще, купил себе дом в Люксембурге. Третье уголовное дело — по поводу отмывания средств. Те деньги, которые сотрудники ФБК (признан в РФ иноагентом), вносили на счет фонда со своих карточек, не соответствуют их доходам. То есть, они получали заработную плату по 50−80 тысяч рублей, а в Фонд переводили по несколько миллионов. То есть, таким образом происходила легализация средств, полученных явно нелегальным путем, например, наличными. Кто выдавал им эти деньги? По чьему приказу они действовали? По этим делам сейчас идут следствия, и Алексей Навальный, как глава ФБК (признан в РФ иноагентом), не мог не знать этих подробностей, и он будет обвиняемым по всем этим статьям», — рассказал Олег Матвейчев.

«Так что я не думаю, что приговор, вынесенный ему сейчас — два года и восемь месяцев — будет окончательным. Этот приговор — по старому делу. А по новым делам, я предполагаю, что ему добавят не менее, чем до пяти лет. Так что мы нескоро его увидим. И поделом», — завершил эксперт свой комментарий.