Москва, , 17:45 — REGNUM Введение в эксплуатацию нового железнодорожного вокзала «Восточный» в Москве запланировано на вторую половину весны 2021 года. Об этом 3 февраля рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

Новый вокзал будет построен на базе транспортно-пересадочного узла «Черкизово». Ожидается, что объект возьмет на себя функции транзитного пункта для движения поездов на восток.

«Он частично разгрузит Курский вокзал для присоединения его к МЦД-2 и МЦД-4. Мы планируем подготовить его к запуску в конце апреля — начале мая», — заявил Бочкарев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве станцию метро «Внуково» планируют открыть в 2023 году

Читайте развитие сюжета: Проблему обманутых дольщиков в Москве планируется решить за два года