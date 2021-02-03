Волгоград, , 17:53 — REGNUM Более 1,5 тысячи гектаров леса высадят в Волгоградской области в 2021 году. Работы проведут на территории всех 22 лесничеств, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе администрации региона.

В лесничествах области специалисты формируют запас семян лесных растений, более восьми миллионов рублей выделено из федерального бюджета для приобретения лесохозяйственного оборудования. Регион получит также 20 единиц различной техники. В 2021 году планируется высадить более 1505 гектаров леса, что на 200 га больше, чем в 2020 году. Кроме того, 985 га существующих посадок обновят молодыми саженцами.

Работы проводят в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».