Москва, , 17:25 — REGNUM Строительство участка Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии метро Москвы до станции «Физтех» планируется завершить к 2023 году. Об этом 3 февраля заявил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, ранее планировалось построить этот участок над землей, но затем от этой идеи решено было отказаться. В итоге вся линия будет проходить под землей. На данный момент между станциями «Селигерская» и «Физтех» ведется проходка перегонных тоннелей и работы по выносу инженерных сетей. Помимо этого строители начали возводить монолитные конструкции новых станций.

«Работы ведутся в плановом режиме. В планах стоит завершение работ в 2023 году», — сказал Бочкарев.

По его словам, продление этой линии на север пока не рассматривается, однако при строительстве нового участка была заложена и такая возможность.

Читайте ранее в этом сюжете: В мэрии Москвы анонсировали вторую волну реновации пятиэтажек

Читайте развитие сюжета: В Москве станцию метро «Внуково» планируют открыть в 2023 году