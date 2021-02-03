Москва, , 17:23 — REGNUM Старые московские кинотеатры не были востребованы жителями и плохо выглядели. Об этом 3 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая бывший кинотеатр, а ныне многофункциональный общественный центр «Ангара» в Нагорном районе столицы.

Мэр рассказал, что киноиндустрия во время пандемии коронавируса пострадала сильнее других сфер экономики, но отметил, что инвестиции в эту сферу не останавливались.

«Один из таких проектов — это реконструкция московских кинотеатров, старых советских кинотеатров, которые не были востребованы жителями, экономически абсолютно убыточные, старые проекты, тяжелые, и выглядели они, мягко говоря, не очень», — приводит слова мэра агентство «Москва».

При «Ангара» ранее была «глухим» зданием, отметил Собянин, а теперь там «есть всё, начиная от детских площадок, заканчивая услугами для жителей, небольшими магазинчиками, кафе».

Мэр отметил, что кинопоказ в «Ангаре» после реконструкции сохранился.