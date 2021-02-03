Санкт-Петербург, , 17:34 — REGNUM Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова (ПСПбГМУ им. Павлова) планирует заготовить антиковидную плазму от вакцинированных доноров. Об этом 3 февраля сообщил руководитель службы крови вуза Дмитрий Певцов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, в службе крови вуза за время пандемии было заготовлено около 1 тыс. доз антиковидной плазмы переболевших пациентов. Она показала свою высокую эффективность в комплексном лечении пациентов с COVID-19. В настоящий момент в отделении создан резерв в 350 литров такой плазмы, и ее заготовка продолжается.

Кроме того, специалисты возлагают большие надежды на то, что в будущем удастся пополнить запасы антиковидной плазмы от вакцинированных доноров.

«Мы уже разрабатываем протокол заготовки антиковидной плазмы от вакцинированных. Есть определенные данные, что такая плазма содержит даже большее количество антител, чем плазма переболевших, в том числе вируснейтрализующих. Мы начинаем работу над этим вопросом», — уточнил он.

Отметим, что заготавливать такую же плазму планируют и в Городской станции переливания крови и в ее отделениях. Однако для этого учреждение ожидает соответствующие юридические основания.

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