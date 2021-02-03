Рязань, , 17:45 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Украины, убившего в 2018 году предпринимателя в Рязани, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета. Материалы направлены в суд.

По данным следствия, обвиняемый приехал в Россию в феврале 2018 года по просьбе своего двоюродного брата и его знакомого. Родственник с приятелем задолжали крупную сумму денег рязанскому предпринимателю. Гражданину Украины предложили устранить кредитора, пообещав в качестве вознаграждения трудоустройство на высокооплачиваемую работу в Москве. Иностранец получил от заказчиков орудие убийства, расправился с бизнесменом (он скончался от ранений в больнице) и уехал из России. Его разыскали, экстрадировали, обвиняемый ожидает решения суда.

В отношении одного из организаторов заказного убийства уголовное дело также направлено в суд, в отношении второго — преследование прекращено в связи с его смертью.