Калуга, 3 февраля 2021, 17:23 — REGNUM 1703 ясеня будут убраны с улиц Калуги. Вместо них посадят другие деревья. Об этом 3 февраля написал в социальной сети городской голова Дмитрий Денисов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В Калуге деревья породы ясень массово смертельно поражены насекомым-вредителем — изумрудной златкой. Основным признаком гибели деревьев стало усыхание листвы и ветвей.
Больные деревья обнаружены по всему городу. Уже в первом квартале 2021 года начнутся их вырубки.
Насекомое изумрудная златка завезено в регион из Восточной Азии и Дальнего Востока России. Насекомое достигает в длину одного сантиметра. Его личинки развиваются на ясенях, вязах и орешниках. Златка поражает не только само дерево, но и грунт, в котором оно растет. У 20−30-летних деревьев вначале усыхает верхняя часть кроны, а затем дерево усыхает полностью.
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