Калуга, , 17:23 — REGNUM 1703 ясеня будут убраны с улиц Калуги. Вместо них посадят другие деревья. Об этом 3 февраля написал в социальной сети городской голова Дмитрий Денисов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дерево породы ясень смертельно поражено насекомым-вредителем — изумрудной златкой Скрин фото страницы Дмитрия Денисова «ВКонтакте»

В Калуге деревья породы ясень массово смертельно поражены насекомым-вредителем — изумрудной златкой. Основным признаком гибели деревьев стало усыхание листвы и ветвей.

«К сожалению, спасти зараженные деревья не выйдет, а единственный способ предотвратить заражение других растений — точечная вырубка больного дерева и его утилизация», — написал на своей страничке «ВКонтакте» калужский градоначальник.

Больные деревья обнаружены по всему городу. Уже в первом квартале 2021 года начнутся их вырубки.

Насекомое изумрудная златка завезено в регион из Восточной Азии и Дальнего Востока России. Насекомое достигает в длину одного сантиметра. Его личинки развиваются на ясенях, вязах и орешниках. Златка поражает не только само дерево, но и грунт, в котором оно растет. У 20−30-летних деревьев вначале усыхает верхняя часть кроны, а затем дерево усыхает полностью.

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