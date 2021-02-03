Ярославль, , 16:57 — REGNUM В Ярославской области больницы начали возобновлять плановую медицинскую помощь, прерванную из-за коронавируса. Об этом сообщает правительство региона.

Ярославская областная больница

Прием пациентов вновь начинают физиотерапевтические кабинеты, отделения и поликлиники.

На базе Центральной городской больницы Ярославля открывается дневной стационар по профилю «офтальмология». В областной детской больнице — дневной стационар по профилям «офтальмология», «хирургия», «урология» и «травматология».

В областной больнице возобновляет работу круглосуточный стационар по ревматологии, хирургии, гастроэнтерологии и колопроктологии по направлениям центральных районных больниц и по нефрологии. Дневной стационар по профилям «акушерство и гинекология» и «урология» начинает работать и в перинатальном центре.

При этом запрет на посещение пациентов в стационарах области сохраняется.

Кроме того, ряд коек в центральных районных больницах для коронавирусных пациентов переходят в штатный режим работы. При этом необходимый резерв мест сохраняется.

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