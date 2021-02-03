Москва, , 17:03 — REGNUM Вторая волна реновации в Москве начнется в 2021 году. Об этом 3 февраля журналистам заявил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарёв.

Под второй волной понимается демонтаж уже расселенных домов и строительство на их месте новых жилых корпусов, пояснил чиновник. Такие меры должны помочь ускорить темпы реализации программы реновации в Москве.

«В этом году мы начинаем массово выходить на дополнительные площадки, таким образом, переходя уже ко второй волне реновации», — заявил Бочкарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по адресу: Булатниковский проезд, владение 16А построен новый дом по программе реновации. Заселять в него жителей планируется уже в 2021 году.

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