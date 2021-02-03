Екатеринбург, , 16:53 — REGNUM В Свердловской области сократят количество коек для пациентов с COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

В частности, до конца первой декады февраля к плановой помощи перейдут более 1200 коек. В ближайшем будущем ожидается дальнейшее освобождение коечного фонда.

Планируется «сохранить определённый резерв в пределах 10−15% свободных коек» для больных COVID-19, добавил Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе улучшилась эпидемическая обстановка по коронавирусу.