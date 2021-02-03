Москва, , 16:47 — REGNUM Уголовное дело о захвате заложника и пиратстве возбудил СКР Московского межрегионального следственного управления на транспорте в связи с захватом гражданина РФ в Гвинейском заливе в ноябре прошлого года, сообщили 3 февраля в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о нападении пиратов на танкер в ночь с 29 на 30 ноября 2020 г. в 75 морских милях к югу от столицы Того. Тогда шестеро вооружённых пиратов атаковали танкер-химовоз AGISILAOS и захватили четверых членов экипажа, в том числе жителя Краснодарского края 1986 г.р.

Захваченных матросов увезли в неустановленное следствием место и выдвинули требование компании-судовладельцу об уплате выкупа.

«После уплаты выкупа гражданин РФ с тремя иностранными членами экипажа были отпущены, — сообщили в СКР на транспорте. — Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте продолжают сбор и закрепление доказательственной базы».

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