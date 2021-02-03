Москва, , 16:46 — REGNUM Публикация результатов исследований российской вакцины «Спутник V» даст мощный импульс для её популяризации в других странах. Об этом 3 февраля заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Говорин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

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«Наша вакцина продемонстрировала с обеих сторон прекрасные результаты. Причём побочные эффекты лёгкие имели место быть, они укладывались (в рамки) гриппоподобных состояний, что было отмечено по результатам исследований», — заявил Говорин.

«Таким образом, я считаю, для всех нас это очень большая победа. Это замечательное событие, и это даёт очень мощный импульс не только в распространении применения нашей вакцины не только внутри страны, но и, наверное, в конечном счёте смены целеполагания целого ряда наших собственных критиков внутри страны», — указал он.

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V». По результатам исследований, эффективность вакцины составила 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет — 91,8%. Из 19 тыс. 866 добровольцев, получивших вакцину в ходе испытаний, заразились инфекцией всего 78.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан ранее уже допустил возможность производства на территории Германии российской вакцины «Спутник V».