Екатеринбург, , 16:53 — REGNUM Прошедших вакцинацию от COVID-19 жителей Свердловской области освободят от тестирования на коронавирус по прибытию из-за границы. Об этом заявил на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

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Согласно принятым нормам, вернувшиеся из-за рубежа граждане обязаны сдать тест на коронавирус методом ПЦР и сообщить о его результате через портал госуслуг. Это требование не действует в отношении жителей, которые поставили себе вакцину, уточнил Креков.

После вакцинации гражданам выдаётся специальный сертификат, напомнил чиновник. «Они могут ПЦР-тест не сдавать. Сертификат этот принимается», — сказал вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области прививают от COVID-19 вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

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