Москва, , 16:41 — REGNUM Отныне у скептиков исчезнет повод сомневаться в эффективности российской вакцины «Спутник V». Об этом 3 февраля заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Говорин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

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«Очень важно отметить, что именно с позиции клинической эффективности и безопасности используется ведь международный стандарт. Это по международным стандартам, плацебо-контролируемым исследованиям были получены эти результаты. Это очень важно», — заявил Говорин.

«При этом принципиальным является то, что эффективность продемонстрировала 96,1%. Но при этом ни одного клинического осложнения, причинно-следственно связанных с проведением вакцинации, не было установлено», — отметил он.

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V». По результатам исследований, эффективность вакцины составила 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет — 91,8%. Из 19 тыс. 866 добровольцев, получивших вакцину в ходе испытаний, заразились инфекцией всего 78. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан ранее уже допустил возможность производства на территории Германии российской вакцины «Спутник V».