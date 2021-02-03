Москва, , 16:37 — REGNUM Российскую вакцину «Спутник V» начинают признавать даже те, кто до недавнего момента относился к ней со скепсисом. Об этом 3 февраля заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Говорин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

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«Я думаю, что это следствие. И я думаю, опубликование промежуточных исследований третьей фазы оценки эффективности и безопасности нашей вакцины будут побуждать очень многие страны иметь к этому отношение», — заявил Говорин.

«Вы видите, что происходит в разных странах из-за дефицита, технологических проблем с производством вакцины. И публикация в этом очень авторитетном журнале как раз свидетельствует о том, что наша вакцина, по существу, получает мировое признание», — указал он.

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V». По результатам исследований, эффективность вакцины составила 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет — 91,8%. Из 19 тыс. 866 добровольцев, получивших вакцину в ходе испытаний, заразились инфекцией всего 78. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан ранее уже допустил возможность производства на территории Германии российской вакцины «Спутник V».