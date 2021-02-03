Тарасовский район, Ростовская область, , 16:36 — REGNUM В Ростовской области житель хутора Дубы сможет справить новоселье. На покупку жилья пострадавшему от природного пожара выделено более 1,6 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 3 февраля.

«Ассигнования в сумме 1 млн 651 тыс. рублей предназначены для покупку жилья взамен утраченного», — уточнили в правительстве.

ИА REGNUM сообщало, что жителям населённых пунктов, пострадавшим осенью 2020 года от разгула огненной стихии, из бюджета Ростовской области выделили немногим менее 20 млн рублей. Средства погорельцы получили как в качестве единовременной материальной помощи, так и на покупку нового жилья.

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