Москва, , 16:23 — REGNUM В Москве участок Калужско-Рижской линии метрополитена будет открыт досрочно, сообщили 3 февраля в пресс-службе департамента транспорта столицы.

В пресс-службе рассказали, что участок подземки между станциями «Беляево» и «Новые Черёмушки» начнёт работу на четыре дня раньше запланированного срока, с 4 февраля. Пассажиры могут воспользоваться метрополитеном в привычном режиме.

В департаменте отметили, что за дни, в которые участок оранжевой ветки был закрыт, на нём обновили инфраструктуру, а метростроевцы проложили 30 метров тоннеля для Большой кольцевой линии (БКЛ).