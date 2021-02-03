Варшава, , 16:17 — REGNUM Статистический департамент Польши опубликовал на своем официальном портале Dane.gov.pl рейтинг имен, которые родители чаще всего давали своим новорожденным детям в 2020 году.

Среди женских имен самыми популярными были Сузанна (так в прошлом году в Польше назвали 7 351 девочек) и Юлия (7 073 новорожденных получили это имя). Имя Ханна заняло третье место — его дали 6 658 девочкам. В 2019 году первые два имени также были в «верхушке» рейтинга, но на третьем месте было имя Майя.

В топ самых популярных женских имен по итогам прошлого года также вошли Майя, Лена, Алисия, Оливия, Лаура и Мария. Следующие места заняли такие имена, как Поля, Амелия, Эмилия и Антонина.

Среди мужских имен с отрывом победил Антони (в 2020 году это имя было дано 8 368 мальчикам). На втором месте оказался Ян (так назвали 7 658 мальчиков), а на третьем — Александр (7 165 мальчиков).

В топ наиболее популярных мужских имен также вошли Якуб, Францишек, Шимон, Филип, Миколай, Леон, Станислав, Войцех, Адам, Кацпер и Тимон.