Варшава, , 16:14 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши обнародовало данные по поводу вакцинации населения от COVID-19 по состоянию на 3 февраля. Как оказалось — привиты уже более 1,3 миллиона человек (включая тех, кто был привит уже дважды, так и тех, кто получил только одну дозу вакцины). Об этом передает Polskie Radio 24.

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В сообщении минздрава также указано, за последние сутки от COVID-19 были вакцинированы 108 410 жителей Польши. В общей сложности количество привитых граждан составило 1 342 435 человек. При этом, 1 053 245 человек получили только первую дозу вакцины, а 289 190 человек были привиты уже дважды.

С начала вакцинации в стране было зарегистрировано 1007 побочных реакций. В более 90% случаев речь идет о легкой реакции — покраснение кожи в месте укола.

Национальная стратегия вакцинации в Польше предусматривает, что в первую очередь прививки должны быть сделаны медицинским работникам. Сразу после — пожилым людям (старше 70 лет). Эти социальные группы находятся в наиболее опасной зоне риска — именно их представители продолжают вакцинироваться в настоящее время. Остальные категории населения будут прививаться уже после них — в порядке записи и очереди. Их начнут прививать, предположительно, с середины февраля.

Вакцинация в Польше началась 27 декабря 2020 г. Первые партии вакцин от COVID-19, доставленные в Польшу, были произведены американо-немецким консорциумом Pfizer-BioNTech.