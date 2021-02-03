Ростов-на-Дону, , 16:21 — REGNUM Бывший учитель истории и обществознания, «Учитель года города Ростова-на-Дону — 2020» Александр Рябчук уволен из двух образовательных учреждений. Причиной стало его участие в протестных акциях в поддержку блогера Алексея Навального. Об этом педагог сообщил в Instagram.

Во время несанкционированных шествий Рябчук снимал происходящее на видео, вёл прямые эфиры в социальных сетях, делился с подписчиками своим мнением. При этом, как утверждает учитель, противозаконных действий он не совершал.

«23 января я вышел на улицу и стал вести прямую трансляцию. После я стал писать в сети о том, что я думаю. В своих выступлениях я подчеркивал: совершать политические действия могут только совершеннолетние. Я бросил вызов власти, и аппарат заработал», — написал Рябчук.

В муниципальном лицее учитель проработал семь лет, в частной школе, куда он устроился по совместительству, — всего два дня.

«Влиятельные люди позвонили директору частной школы, после чего она сказала, что продолжение нашего сотрудничества возможно при полном отказе от публичного изложения своей точки зрения. В муниципальной системе мне сказали то же самое. У меня были хорошие перспективы роста в педагогике: после победы в городском конкурсе впереди ждал областной этап. Лицей меня не хотел отпускать», — поделился педагог.

Управление образования Ростова-на-Дону пока никак не прокомментировало ситуацию.