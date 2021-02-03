Джакарта, , 16:02 — REGNUM Глава индонезийской корпорации поставщиков авиационных навигационных услуг (AirNav Indonesia) Праминтохади Сукарно заявил, что авиадиспетчер аэропорта Сукарно-Хатта 11 раз звонил пилоту Sriwijaya Air до того, как самолет разбился, сообщает Kompas.

Связаться с лайнером Sriwijaya Air пытались также несколько других авиакомпаний.

Праминтохади Сукарно раскрыл хронологию полета самолета от взлета до того, как он окончательно исчез с радаров.

После взлета самолет пролетел 1700 футов и получил указание подняться на высоту 29 000 футов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель национальной комиссии по безопасности на транспорте Индонезиизаявил, что самолет Sriwijaya Air не мог взорваться в воздухе.

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