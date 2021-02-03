Москва, , 15:59 — REGNUM Начавшийся в Москве снегопад не прекратится ранее, чем через сутки. Об этом 3 февраля сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

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«Снегопад в Москве продлится до завтрашнего вечера. Так что снег в Москве будет идти чуть больше суток», — сказала в беседе с РИА Новости Волосюк.

Она уточнила, что основное усиление снегопада придётся на вечернее время и на завтрашние дневные часы. А всего ожидается выпадение 3 мм осадков. При этом высота снежного покрова уже сегодня может вырасти на 2−3 см, а к завтрашнему дню высота сугробов будет достигать 4—5 см.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 3 февраля синоптики обежали жителям и гостям российской столицы снег и метель. По данным метеорологов, к вечеру снег усилится с ухудшением видимости до 2−3 километров, а холод немного отступит.