Челябинск, 3 февраля 2021, 15:55 — REGNUM В Челябинской области заключённым снова разрешены свидания. Об этом сообщает региональное управление ФСИН.
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Поводом для такой меры послужила стабилизация эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Пока свидания разрешены краткосрочные. Также в обычном режиме принимают передачи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее свидания были ограничены. Причиной стала пандемия коронавируса.