Нижний Новгород, , 15:55 — REGNUM Из-за введения карантина по ОРВИ и COVID-19 учебный процесс полностью или частично остановлен в 11% школ и детских садов Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управления Роспотребнадзора.

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Отметим, что неделю назад карантинные меры действовали только в 9% общеобразовательных и дошкольных учебных заведений.

При этом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями оказалась на уровне пороговых значений. Наиболее часто болеют нижегородцы в возрасте старше 15 лет.