Токио, , 15:56 — REGNUM Поправки к законам, позволяющие подвергать штрафу в Японии как физических лиц, так и компании, за невыполнение связанных с пандемией коронавирусной инфекции ограничительных требований, приняли власти страны. Об этом 3 февраля рассказал журналистам Ёсихидэ Суга в связи с утверждением данных поправок в верхней Палате советников японского парламента.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию — все новости»

"Для еще большего сокращения числа зараженных (коронавирусом) мы будем применять закон, уделяя при этом достаточное внимание правам частных лиц и предпринимателей, и повышать эффективность (мер борьбы с распространением инфекции)», — сказал он.

Также известно, что данные поправки вступят в силу с 13 февраля. При этом сначала японское правительство намеревалось ввести тюремное заключение для носителей коронавируса в случае их отказа от госпитализации. Позднее такие меры были признаны чрезмерными и было принято решение ограничиться только штрафами.

Вместе с тем, ранее меры по борьбе с SARS-CoV-2 носили в Японии характер рекомендаций.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день на территории Японии выявлено в общей сложности свыше 396,7 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.