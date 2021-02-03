Цхинвал, , 15:58 — REGNUM Весь личный состав министерства внутренних дел Южной Осетии проверят на предмет употребления наркотических веществ. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба МВД.

«Отделением медико-санитарной части МВД были закуплены тест-системы, которые определяют 10 видов наркотиков. Это набор реагентов, которые выявляют такие наркотики, как морфин, марихуана, кокаин, метадон и другие», — говорится в сообщении министерства.

По данным пресс-службы, в день планируется проверять по 80 сотрудников. Первыми тестирование прошли представители руководства МВД. Сообщается, что отказ от прохождения теста сотрудником милиции будет приравнен к употреблению наркотиков.

Стоит отметить, что провести эту проверку распорядился президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.