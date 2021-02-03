Пекин, 3 февраля 2021, 15:46 — REGNUM Китайская компания «Кэсин Чжунвэй», которая является дочерней структурой Sinovac Biotech, намерена вывести на рынок свою инактивированную вакцину от коронавирусной инфекции.
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Также уточняется, что китайский регулятор заявку принял.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь заявлял, что вакцина против коронавируса SARS-CoV-2, созданная в Китайской Народной Республике, может поступить на рынок уже в декабре 2020 года. По предварительным данным, её стоимость составит порядка $150 за дозу.